Песков - Лондону: Россия не ограничивает поставки газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг высказывание пресс-секретаря премьера Великобритании о том, что Россия якобы специально ограничивает поставки газа Евросоюз для одобрения газопровода "Северный поток-2".

"Это абсолютно не так. Это заявления, которые рассчитаны на такой абсолютный популизм", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона не создает никаких ограничений: она продает такое количество газа, какое партнеры готовы купить. Поэтому, пояснил Песков, если европейцы, включая и Британию, начнут контрактовать больше газа, то увеличатся и поставки.

"Или Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Тут они должны разъяснить", - призвал пресс-секретарь российского лидера.