Ингушских бизнес-вумен поддержат финансами

В Ингушетии заработала программа поддержки женщин-предпринимателей – они смогут получить микрозаймы на льготных условиях, - сообщила президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) республики Радмила Нальгиева.

"Есть специальные программы для развития, в том числе и женского предпринимательства. Мы… выходили с инициативой о том, чтобы на уровне регионального Фонда поддержки предпринимательства были микрозаймы на льготных условиях именно для женщин-предпринимателей. Нашу инициативу поддержали, сегодня такая программа существует, очень хорошие условия для женщин-предпринимателей", - рассказала она, передает ТАСС.

Также ингушские центры "Мой бизнес" активно проводят образовательные программы для женщин, ТПП консультирует их по правовым, финансовым, налоговым, бухгалтерским услугам, помогает выйти на рынки, а в этом году был проведен конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, победителями которого стали женщины, занявшие первые три места, - добавила Нальгиева.