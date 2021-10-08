МВД Грузии назвало предварительную причину обрушения дома в Батуми

Обрушение жилого дома в Батуми могло произойти из-за ремонта на первом этаже, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури на месте ЧП.

"По нашей информации, на первом этаже владелец осуществлял ремонтные работы. Я не могу утверждать, это сделает следствие, но возможно разрушение несущей стены могло и стать причиной обвала дома", - цитирует его ТАСС.

Уточнив, что идет расследование, министр заверил, что если эта версия подтвердится, то виновныхпривлекут к ответственности.

Гомелаури особо обратил внимание, что версию взрыва, в том числе и бытового газа, следователи полностью исключили.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.240 УК Грузии - "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия".

Напомним, из-под завалов, по последним данным, извлечены два человека, под ними могут оставаться от 10 до 15 человек.