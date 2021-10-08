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Дочь Кадырова возглавила Минкульт Чечни

Дочь Кадырова возглавила Минкульт Чечни

Новым министром культуры Чечни стала старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова, ранее занимавшая должность первого замминистра культуры региона, - сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

"Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чечни Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами", - написал Даудов в своем официальном аккаунте в Instagram, передает ТАСС.

Благодаря ответственному отношению к своей работе Кадыровой удалось внести большой вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров республики. Она - талантливый и креативный руководитель, трудолюбивый и замечательный организатор, о чем свидетельствуют высокие профессиональные результаты и достижения, которых она достигла в должности первого заместителя министра культуры республики и во главе Модного дома Firdaws, - добавил спикер парламента.

Напомним, Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой (ныне Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чечни, она окончила Чеченский государственный университет и с 2016 года является директором модного дома Firdaws, в сентябре прошлого года она стала первым замминистра культуры Чечни.

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Вестник Кавказа

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