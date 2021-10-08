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Лавров охарактеризовал отношения России и Евросоюза за последние семь лет

Лавров охарактеризовал отношения России и Евросоюза за последние семь лет

Деградация в отношениях России и Европейского союза стала приобретать хронический характер. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Деградация приобретает хронический характер. И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Он отметил, что РФ призывает ЕС не усугублять еще больше двусторонние отношения и воздерживаться от привнесения в них новых негативных факторов и раздражителей.

Кроме того, Лавров сообщил, что Москва заинтересована в восстановлении регулярных и систематических контактов с Брюсселем по целому ряду сфер, в том числе здравоохранению.

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Вестник Кавказа

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