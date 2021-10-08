Жителя Петербурга осудили за содействие терроризму

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Петербурга Виталию Мусаеву, которого обвинили в передачи более 200 тыс рублей вербовщику запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Мусаеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима", - сказано в сообщении.

В 2015-16 годах в Египте Мусаев познакомился с неким Бекболатовым, которого впоследствии осудили за вербовку в ряды террористической организации.

"С 7 марта 2016 по 9 января 2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, Мусаев оказывал Бекболатову финансовую помощь, то есть осуществлял финансирование терроризма. Мусаев перевел Бекболатову 206 тысяч 662 рубля", - заявили в пресс-службе.

Мусаев вину признал частично, пояснив, что деньги переводил, на лекарства, которые потом продавал.