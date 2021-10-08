Стало известно, куда россияне отправятся на новогодние праздники

Сервис Туту.ру составил рейтинг популярных направлений на основе бронирований авиабилетов с датами вылета с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Лидером стало направление Москва - Симферополь - 7,8% от общего числа бронирований. Следом идет направление Москва – Сочи (6,9%). Популярными у россиян оказались также перелеты Москва – Калининград, Москва – Минеральные Воды и Москва – Краснодар.

Отмечается, что за год стоимость билетов по всем популярным направлениям из Москвы снизилась.

Жители Санкт-Петербурга особенно часто ищут билеты в Краснодар, средняя стоимость в этом году на 7% больше, чем годом ранее.