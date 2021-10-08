Отец Михаила Саакашвили призвал сына перестать голодать

Николоз Саакашвили, отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, призвал сына, который в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави, прекратить голодовку.

Саакашвили старший обращается к сыну через социальную сеть, поскольку, как он сам пишет, у него нет другой возможности коммуникации с моим сыном.

"Миша!!! Обращаюсь к тебе как врач и отец. Дело касается голодовки, которая не принесет ничего хорошего твоему здоровью, а только навредит. Ты встал рядом со страной и нужно, чтобы ты до конца стоял рядом с народом", - заявил отец политика.

Он подчеркнул, что голодовка на определенном этапе сделала свое дело, однако сейчас нужна мобилизация энергии вместе с народом, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Восьмой день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве сообщников экс-президента.