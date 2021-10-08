Немцы пожаловались Путину на "подлых менеджеров"

Обозревателей немецкой газеты Die Zeit заинтересовало заявление российского лидера Владимира Путина о готовности России стабилизировать цены на энергоносители.

Некоторые из них и вовсе обратились к президенту с жалобами на действия европейских политиков.

"Если Россия выполнила все свои договоры, то действительно виновных в взлете цены нужно искать у нас. Надеюсь, что скоро цена упадет", — заявил один из читателей.

Другой пользователь отметил, что в трудное время Европа может положиться на Россию, "как это уже было не раз". "А вот единственное, в чем Россия может быть уверена насчет отношения к ней ЕС, так это то, что ее санкции и враждебность не прекратятся", — добавил он.

Один из обозревателей также обвинил в дефиците и высоких ценах на газ "жалких и подлых менеджеров", подчеркнув, что вины Владимира Путина в этом нет.

"Господин Путин прав. То, что здесь называют энергетическим "рынком" — все что угодно, но только не рынок. К сожалению, я как конечный потребитель не могу заключить прямой договор с "Газпромом". А ведь это быстро решило бы все проблемы с ценой на газ", — заключил пользователь.

Также читатель напомнил, что Россия "несколько десятилетий исправно поставляет газ в Европу и продолжала это делать во времена холодной войны.