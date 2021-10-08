Под завалами в Батуми остаются восемь человек

Около восьми человек еще находятся под завалами жилого дома в Батуми, сообщает грузинская телекомпания "Рустави 2".

Днем в пятницу в центре Батуми обрушился подъезд жилого корпуса. Общее число пострадавших пока неизвестно. По предварительным данным, в доме на момент ЧП находились около восьми человек. "В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети - в школе. В настоящее время в развалинах ищут около восьми человек", - сообщает телекомпания. На контакт из-под завалов вышли пока трое.

Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа, заявила и.о. мэра города Лела Сурманидзе.

На место происшествия прибыл глава МВД Вахтанг Гомелаури.