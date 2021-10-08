Оппозиция в Зугдиди штурмует избирательную комиссию

Усиленная охрана выставлена вокруг окружной избирательной комиссии №67 в Зугдиди, отделение штурмуют представители оппозиции, пишет Sputnik Грузия.

В партии "Единое национальное движение" заявляют, что власти готовятся к фальсификации второго тура выборов. Оппозиция сообщает, что очевидец видел, как вскрывали запечатанные бюллетени.

"Народ выиграл выборы в Зугдиди, несмотря ни на что. Что бы они ни крали и ни переписывали, Зугдиди выигран. Им придется ответить за это беззаконие", - отметила председатель партии "Дроа" Элене Хоштария.

В комиссии данные обвинения называют абсурдными. "Я приняла законное решение по всем вопросам", - заверила председатель окружной комиссии Миранда Месхи.

По данным ЦИК Грузии, продолжаются попытки дискредитации избирательной администрации в Зугдиди.