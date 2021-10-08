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Чавушоглу рассказал, за счет чего Азербайджан и Армения могут наладить отношения

Чавушоглу рассказал, за счет чего Азербайджан и Армения могут наладить отношения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал во время выступления в Львовском университете Украины, что нужно сделать Азербайджану и Армении, чтобы наладить сотрудничество.

По его словам, этого можно добиться с помощью инновационного мышления и практической дипломатии.

"После распада СССР создание Организации черноморского экономического сотрудничества было инновационной мыслью. Россию, Украину, Армению, Азербайджан, Грецию и Турцию, имеющих различные проблемы, мы можем объединить с помощью инновационного мышления и практической дипломатии вместо реактивной дипломатии", - цитирует его "Грузия Online".

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также поведал о выгоде трехстороннего и четырехстороннего регионального сотрудничества.

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Вестник Кавказа

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