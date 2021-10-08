В КЧР усилят контроль за ношением масок

В Карачаево-Черкесии возобновили рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии Черкесска.

"Сегодня сотрудники мэрии Черкесска, Управления Роспотребнадзора по КЧР, УГИБДД, а также регионального министерства промышленности, энергетики и транспорта провели совместный рейд по соблюдению масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта и такси", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что рейды станут регулярными, а нарушители будут оштрафованы по статье 20.6.1 КоАП ("невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновении").

Напомним, что Минздрав Карачаево-Черкесии объявил об увеличении количества мест в ковид-госпиталях региона в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.