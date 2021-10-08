В результате взрыва в мечети в Афганистане погибли до 100 человек

Мощный взрыва прогремел в пятницу днем в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, погибли порядка ста человек, десятки получили ранения, сообщает информационное агентство Aamaj News.

По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в мечети при большом скоплении людей, собравшихся на пятничную молитву.

Телеканал Ariana News сообщает о том, что погибли не менее 50 человек.

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщил, что на место для расследования нападения прибыл спецотряд.

Талибы заявляют, что теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление экстремистской организации ИГИЛ, запрещенной в РФ).