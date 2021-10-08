В Минздраве призвали переболевших COVID-19 россиян пройти диспансеризацию

Всем жителям России, которые переболели коронавирусом COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию для выявления и устранения последствий заболевания. Об этом в ходе посещения Курской областной клинической больницы заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, об этом говорят участковые терапевты, врачи, осуществляющие диспансеризацию. "Всем пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой степени тяжести или имеющим даже при легком заболевании какие-то жалобы, просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию", - цитирует Мурашко ТАСС.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 7 717 356 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 819 796 жителей страны, умерли - 214 485.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 236 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.