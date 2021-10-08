Байден перепутал телевизор с телефоном

Американский лидер Джо Байден перепутал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут с мужчиной, назвав ее "мистером".

Курьезный случай произошел во время выступления в Иллинойсе. Отрывок с ошибкой президента быстро набрал популярность в Twitter.

"Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила?", — с таким текстом было опубликовано видео.

Зрители также отметили, что президент США ошибался в своей речи не один раз. Так, Байден запутался при вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону.

"И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса", — спутанно сказал он.

Также Байден назвал телевизор телефоном, когда говорил о своем разговоре с сотрудником больницы.

"Вчера вечером я был на телевидении, на телевидении, я разговаривал по телефону с человеком из отделения больницы скорой помощи", — вспомнил глава государства.