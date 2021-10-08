Узбекистан нарастит поставки газа населению предстоящей зимой

В Министерстве энергетики Узбекистана заверили, что с приходом холодов будут значительно увеличены поставки природного газа населению.

В настоящее время интенсивные работы, направленные на полноценное обеспечение потребителей в осенне-зимний период электроэнергией, природным и сжиженным газом выполнены на 96%. В результате всех мероприятий будет улучшено газоснабжение 283 тыс домохозяйств, отметили в пресс-службе ведомства.

В осенне-зимний период газа будет поставлено на 3 млрд кубометров больше, чем в прошлом сезоне, население получит 11 млрд кубометров природного газа. Также на 13 тыс тонн увеличатся поставки сжиженного газа.