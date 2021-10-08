Власти намерены в два раза ускорить строительство жилья в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил на заседании правительства, что в РФ панируется в два раза ускорить строительство социально значимых объектов и жилья.

По его словам, это станет возможным за счет реализации инициативы "Новый ритм строительства", утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Подчеркивается, что сокращение сроков не скажется на качестве строительства, поскольку будет достигаться за счет отмены административных барьеров и цифровизации отрасти. Хуснуллин отметил, что число формальных процедур в строительстве уже сокращено в три раза - с 96 до 32.

"Планируем выйти на недельный срок подготовки к началу строительства. Математика предельно простая: быстрее начнем - быстрее закончим, дешевле обойдется стройка как бизнесу и бюджету, так и гражданам страны", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.

При этом он указал на то, что сэкономленные средства пойдут на другие нужды ее жителей.

Кроме того, снижение административных барьеров позволит привлечь внебюджетные инвестиции и обеспечит стабильное финансирование строительства. Ожидается, что в строительную отрасль ежегодно будет привлекаться до 2 трлн рублей, передает ТАСС.

Напомним, 8 октября в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и вице-премьера Марат Хуснуллина. На ней планировалось обсудить такие проблемы, как ветхое жилье, инфраструктурные стройки и прочее.