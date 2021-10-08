Капитальный ремонт может подорожать в России на 25%

В России вырастет плата за капитальный ремонт из-за подорожания стройматериалов.

Согласно постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, до 1 января 2022 года размер платы за кап ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться. В документе отмечается, что в связи с увеличением стоимости материалов и оборудования в контракты могут быть внесены изменения «в части увеличения цены договора не более чем на 25%». При этом стоимость контракта должна укладываться в предельную стоимость услуг по ремонту в каждом регионе, а также не превышать объем средств, направляемых региональным оператором на программу капремонта.

Напомним, резкий рост цен на стройматериалы случился в конце прошлого года. До конца этого года, по прогнозам Минэкономразвития, цены на непродовольственные товары, среди которых и стройматериалы, вырастут на 7,2%.