"Спутник V" принес жительнице Казахстана квартиру в Нур-Султане

Жительница Нур-Султана Асемгуль Искакова выиграла двухкомнатную квартиру после вакцинации от коронавируса.

Женщина привилась летом российской вакциной "Спутник V", укол ей поставили в городской поликлинике №7.

"Позвонила моя тетя, сказала, что по телеканалу "Хабар" прошел прямой эфир, и вышла моя фамилия. Я не сразу поверила. До сих пор не верится, наверное, поэтому сейчас особой радости пока не ощущаю", - приводит слова Искаковой Sputnik Казахстан.

Гражданка отметила, вакцинировалась по собственному желанию и ничего не знала о розыгрыше.

Асемгуль Искакова – 46-летняя мама троих детей. В 2010 году вместе с мужем переехали в столицу из Щучинска.