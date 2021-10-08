Боевики ИГИЛ* снова активизировались в сирийской пустыне

Атаки ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) в сирийской пустыне за последние две недели участились, что привело к тяжелым потерям среди сирийских правительственных сил и их союзников-ополченцев. Россия усилила авиаудары по позициям террористов в поддержку правительственных сил, которые атакуют позиции и убежища ИГИЛ* в суровых пустынных районах.

Официальный представитель одного из племен сообщил Al-Monitor, что ”с начала октября значительно увеличилось количество российских воздушных налетов на объекты группировки в треугольнике Итрия-Ханасер-Русафа. Российские самолеты также атаковали объекты ИГИЛ* на скалистых холмах, окружающих район Эс-Сухне на дороге Дейр-эз-Зор-Хомс, в результате чего было убито 10 боевиков и разрушено несколько укрытий и укреплений, используемых группировкой. Правительственные силы начали контратаку против террористов в нескольких районах сирийской пустыни при мощной российской авиационной поддержке и при участии союзников-ополченцев. Главные из них - племенные ”Силы тигров” во главе с Сухелем аль-Хасаном, бригадным генералом сирийской армии; а также Бригада Аль-Кудс; группы, связанные с ливанской ”Хезболлой”; и ряд группировок, аффилированных с иранскими ополченцами, такие как бригада Бакира и афганская бригада Фатимиюн”.

18 сентября Сулейман Кунтар, лейтенант Республиканской гвардии Сирии, был убит в результате обстрела автомобиля в южной провинции Дейр-эз-Зор. Бригада Аль-Кудс заявила, что боевики ИГИЛ* убили еще пятерых бойцов.

22 сентября боевиками ИГИЛ* было убито восемь членов Бригады аль-Кудс и еще 11 ранено.

26 сентября Бригада Аль-Кудс опубликовала в Facebook сообщение, в котором оплакивала шестерых своих членов, убитых во время столкновений с боевиками ИГИЛ* в районе Джебель-аль-Амур между городами Эс-Сухне и Пальмира, к востоку от Хомса.

1 октября полковник Таммам Хаддур из четвертой бронетанковой дивизии сирийской армии под командованием Махера Асада, брата сирийского президента Башара Асада, был убит вместе с пятью другими членами дивизии в результате атаки ИГИЛ* в пустыне Хама.

Недавно Бригада Аль-Кудс в Алеппо арестовала нескольких своих членов после того, как они отказались присоединиться к отрядам в пустыне и окрестностях Сухны и Дейр-эз-Зора для борьбы с ячейками ИГИЛ.

Журналист Euphrates Post Сухаиб аль-Джабер рассказал: ”ИГИЛ* продолжает совершать внезапные атаки из своих укрытий в сирийской пустыне. Боевики прячутся на пересеченной местности, и им сложно противостоять любой организованной армии. Члены организации прячутся в пещерах, окопах и в палатках. Они никогда не остаются на одном месте более одного-двух дней, в результате задача поиска таких ячеек становится практически невыполнимой". Россия помогает ограничивать возможности ИГИЛ*, оказывая воздушную поддержку наземным атакам правительственных войск.

Недавно российские вооруженные силы провели организовали совместные российско-сирийские учения у города Пальмира после засады против военнослужащих сирийского режима. 7 сентября сирийские вертолеты МИ-24 участвовали в маневрах вместе с российскими вертолетами МИ-8 и КА-52. Командующий российскими войсками в Сирии Андрей Ермаков заявил 7 сентября российскому информационному агентству ТАСС, что учения - первая совместная тренировка российских и сирийских пилотов вертолетов в сирийской пустыне. Мухаммед аль-Сукари, исследующий деятельность различных группировок в Сирии, рассказал, что ”Москва интенсифицировала авиаудары, поскольку стремится уничтожить остатки ИГИЛ раз и навсегда; Россия также стремится обезопасить и защитить международные дороги, но проводимые боевиками нападения подрывают ее усилия”.

ИГИЛ* - организация, запрещенная в РФ