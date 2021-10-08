Велопрокат в Москве закроется в декабре

Сезон велопроката "Велобайк" в Москве продлится до начала зимы.

"Сервис востребован среди курьерских и волонтерских организаций, что крайне важно для нас в рамках социальной ответственности. Принимая во внимание все эти факторы, а также установившуюся в столице благоприятную погоду, мы решили продлить активный сезон проката до начала зимы", - поделился президент "Велобайка" Максим Акимов.

В пресс-службе банка ВТБ добавили, что велопрокат в этом году открыл сезон 6 апреля.

Ранее планировалось завершить велосезон 1 ноября, однако погода позволяет продлить работу проката до зимы.