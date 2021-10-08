Путин оценил динамику жилищного строительства в России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным отметил хорошую динамику жилищного строительства в России.

Глава государства попросил профильного замглавы кабмина начать доклад именно с этой темы, передает ТАСС.

"Знаю, что там динамика хорошая, вы не так давно докладывали об этом", - сказал Путин, говоря о жилищном строительстве.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным будут обсуждаться такие проблемы, как ветхое жилье, инфраструктурные стройки и прочее.