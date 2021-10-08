Акция в поддержку Саакашвили переросла в столкновения с полицией

Митинг самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" у Руставской тюрьмы, где находится бывший президент Михаил Саакашвили, завершился задержаниями.

По предварительным данным, в результате акции протеста задержаны четыре человека, в том числе член ЕНД Звиад Куправа. Также одна из участниц потеряла сознание.

Столкновения начались после того, как митингующие совершили попытку сделать надписи на стене тюрьмы "Свободу Мише", сообщает Sputnik Грузия.

Правоохранители пресекли действия протестующих, но одну надпись им все же удалось сделать.

Напомним, что надписи "Свободу Мише" появились на зданиях и тротуарах городов Грузии. Работники коммунальных служб с утра их стирают и закрашивают.