Для кого ОАЭ и Саудовская Аравия вводят новые визы

Пытаясь стимулировать восстановление экономики после коронавируса, несколько стран Персидского залива ввели новые иммиграционные меры, чтобы привлечь квалифицированных иностранных рабочих. Modern Diplomacy пишет, что ОАЭ запускают 50 новых проектов и инициатив, направленных на усиление диверсификации. О первых 13 инициативах было объявлено в начале сентября.

Наряду с мерами по расширению технологического сектора ОАЭ (в частности, запуском сети Четвертой промышленной революции и планами по обучению новых программистов) были представлены две визы. Одна из них - зеленая, которая будет открыта для высококвалифицированных специалистов, а также инвесторов, предпринимателей и студентов. Вторая - виза фрилансера, уникальная для ОАЭ. Визы предназначены для того, чтобы решить проблему, которая усугубилась на фоне пандемии Covid-19. Иностранные рабочие остаются важной частью экономики ОАЭ, составляя почти 90% от общей численности населения. Однако визы традиционно были привязаны к конкретному трудовому контракту, предоставляя работникам всего месяц в качестве льготного периода после истечения срока действия контракта или его расторжения.

Почти 10% населения покинуло ОАЭ в разгар пандемии, что оказало значительное влияние на экономику в целом. Зеленая виза позволит работникам оставаться в стране до 180 дней после ухода или увольнения с работы, предоставляя время для трудоустройства. Кроме того, обладатели зеленой визы смогут обеспечить приезд родителей и других членов семьи в ОАЭ. Все эти улучшения призваны повысить у работника чувство безопасности и стабильности, побуждая оставаться в стране, а не уезжать по завершении контракта.

Виза фрилансера предназначена для привлечения молодых работников, которые привыкли к более гибким, нетрадиционным подходам к работе, ограниченным предыдущим визовым режим. Виза представляет собой попытку привлечь новое поколение ”цифровых кочевников”, которое появились во время пандемии и за которым в настоящее время охотятся ряд развивающихся рынков. У таких работников есть навыки, необходимые для ускорения развития технологического сектора ОАЭ.

Решение о новых визах было принято на фоне нескольких событий. О новой пятилетней возобновляемой пенсионной визе было объявлено в августе 2020 года, а в декабре критерии отбора желанной золотой визы были расширены и теперь включают людей с докторской степенью, инженеров, инвесторов и выпускников аккредитованных университетов. Между тем, в конце 2020 года Абу-Даби запустил собственную возобновляемую двухлетнюю лицензию фрилансера, доступную гражданам, резидентам и нерезидентам страны. Одна из групп, для которых предназначена эта лицензия, - квалифицированные специалисты, которые потеряли работу, но хотят остаться в ОАЭ.

Общерегиональная тенденция

В то время как ОАЭ предприняли активные меры по привлечению иностранных рабочих, соседние страны также не отстают в плане приглашения опытных эмигрантов, не упуская из виду необходимость обучать новое поколение национальных рабочих. В Саудовской Аравии были активизированы усилия по саудизации, но власти также работают над тем, чтобы королевство выглядело привлекательным для высококвалифицированных иностранцев. С этой целью в Саудовской Аравии недавно была введена временная рабочая виза, а система иммиграционного спонсорства была изменена. Среди других изменений, благоприятствующих экспатриантам: рабочим была предоставлена возможность переходить от одного работодателя к другому в частном секторе.

В Омане аналогичное изменение вступило в силу в январе этого года, а в мае министерство труда страны объявило, что теперь иностранные рабочие могут въезжать в страну по гостевой визе, а затем конвертировать ее в рабочую. Оман также объявил о выдаче новой визы под названием ”Программа инвестиционного резидентства”. Таким образом, иностранным инвесторам, которые вносят свой вклад в такие ключевые секторы, как туризм, недвижимость, образование, здравоохранение, а также информация и технологии, будут предоставлены возобновляемые визы резидента сроком на 5 и 10 лет.

Однако другие страны региона заняли противоположную позицию, ограничив гибкость своих соответствующих иммиграционных режимов, чтобы расширить возможности трудоустройства для собственных граждан. В Кувейте иностранные граждане старше 60 лет, не имеющие высшего образования, больше не могут продлевать свой вид на жительство. Для членов семьи эмигранта, а также иностранных жен граждан Кувейта, срок возобновляемого вида на жительство был сокращен с дух лет до одного года.

Баланс

Такое разнообразие подходов отражает различные взгляды на способы поддержания баланса между созданием возможностей трудоустройства для собственных граждан и привлечением иностранных талантов. Страны по всему региону усиливают диверсификацию, поскольку пандемия Covid-19 стала очередным глобальным кризисом, подчеркнувшим опасность чрезмерной зависимости от углеводородов. Диверсификация требует быстрого повышения квалификации местных работников, а также развития инновационных экосистем. Однако параллельно требуется иностранный опыт в ряде секторов для обеспечения оптимального роста.

”Для Саудовской Аравии и ее соседей принятие более ограничительных или более открытых визовых правил стало результатом тщательного баланса целей, касающихся национализации рабочей силы, с целями, связанными с привлечением иностранных талантов”, - пояснил генеральный директор Abdal Human Resources Абдулрахман бин Сулейман Альмохаймид.