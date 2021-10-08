Минздрав сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в ходе посещения Курской областной клинической больницы, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в стране продолжает ухудшаться.

"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

По его словам, в настоящее время под наблюдением медиков в РФ находятся более 1,038 млн пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 7 717 356 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 819 796 жителей страны, умерли - 214 485.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 236 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.