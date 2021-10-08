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Индия возобновила выдачу виз и открывается для туристов

Индия возобновила выдачу виз и открывается для туристов

Этой осенью Индия начнет выдавать туристические визы иностранным гражданам.

С 15 октября визы будут доступны туристам, прибывающим в страну чартерными рейсами. С 15 ноября туристические визы смогут получить иностранцы, прилетающие на регулярных рейсах. Между Россией и Индией открыто только регулярное авиасообщение.

"Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", - отмечается в сообщении.

В АТОР отметили, что россияне смогут попасть в штат Гоа уже в октябре - грузопассажирские рейсы правительство Индии также будет рассматривать как чартерные.

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Вестник Кавказа

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