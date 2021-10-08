Лавров: Россия готова работать с США, ЕС и НАТО по Афганистану

Россия открыта для сотрудничества с США, Евросоюзом и НАТО по Афганистану. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ.

"Мы готовы к сотрудничеству и с США, и с Евросоюзом, да и с НАТО, потому что страны НАТО должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - поведал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что у РФ и Евросоюза общие позиции по отношению к нынешней власти радикального движения "Талибан" (запрещено в России). По его словам, это необходимость обеспечения стабильности в Афганистане, борьбы с терроризмом, прав человека и инклюзивности афганского правительства.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.