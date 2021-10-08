В Краснодарском крае занято более 80% ковидных коек

В больницах Краснодарского края остается все меньше коек для пациентов с коронавирусом, сообщила на брифинге в пятницу ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова.

"Занято 5 709 коек, свободными остаются 1166 коек, что составляет 17%", - рассказала она. С реанимационными койками для тяжелых случаев коронавируса ситуация лучше - развернута 741 койка, заняты 87 коек, в резерве остается 88% коек, добавила представитель Роспотребнадзора.

За сутки на Кубани выявили 223 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии инфицированы 75 682 человек, умерли 6 478 пациентов.