Бывший судья обманул жителя Ставрополья на несколько миллионов рублей

В Ставропольском крае бывший судья Минераловодского городского суда обманул мужчину на крупную сумму денег. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Следствие полагает, что в 2018 и 2019 году подозреваемый получил от жителя Предгорного округа около 2 млн в рублей. Экс-судья обещал за эти деньги помочь в отмене апелляционного решения по гражданскому иску в пользу истца, однако, получив средства, он потратил их по собственному усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает "Победа26".