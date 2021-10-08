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Бывший судья обманул жителя Ставрополья на несколько миллионов рублей

Бывший судья обманул жителя Ставрополья на несколько миллионов рублей

В Ставропольском крае бывший судья Минераловодского городского суда обманул мужчину на крупную сумму денег. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Следствие полагает, что в 2018 и 2019 году подозреваемый получил от жителя Предгорного округа около 2 млн в рублей. Экс-судья обещал за эти деньги помочь в отмене апелляционного решения по гражданскому иску в пользу истца, однако, получив средства, он потратил их по собственному усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает "Победа26".

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