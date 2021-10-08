На Ставрополье столкнулись мотоцикл и грузовик, есть погибшие

В результате ДТП с участием мотоцикла и грузовика в Новоалександровском округе Ставропольского края погибли два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По данным органа, в 10:30 по московскому времени близ станицы Расшеватская водитель грузовика ЗИЛ из-за невнимательности столкнулся с мотоциклом Honda.

"В результате 27-летний водитель мотоцикла и его 41-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оба ехали без шлемов. Сам мотоцикл был куплен три дня назад и не был зарегистрирован должным образом. За рулем грузовика находился 70-летний местный житель, признаков опьянения у него не выявили.

По факту ДТП проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства и степень ответственности участников аварии.