В Грузии сообщили об ухудшении состояния Саакашвили

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на восьмой день голодовки ухудшается, заявил его адвокат Бека Басилая.

"Миша морально бодр, но состояние его здоровья на восьмой день голодовки ухудшается, что вполне естественно", - приводит слова адвоката "Интерфакс".

Он также подчеркнул, что в тюрьме разрешили Саакашвили встретиться с членами семьи. По его словам, встреча может состояться в понедельник.

Напомним, что Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Экс-лидер Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Однако свое задержание бывший президент считает незаконным. Он объявил голодовку.