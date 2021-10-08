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В Кремле прокомментировали избиение пассажира в московском метро

В Кремле прокомментировали избиение пассажира в московском метро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национальность мужчин, избивших пассажира в московском метро, не имеет значения.

"Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах. Не важно, какой они национальности", - сказал представитель Кремля.

Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что они были быстро задержаны. "Весьма отрадно, что они быстро были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

При этом он призвал не предвосхищать каких-либо судебных решений, подчеркнув, что это не входит в компетенцию Кремля. "Но то, что речь идет о подонках - это однозначно", - резюмировал Песков.

Напомним, 4 октября на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое уроженцев Дагестана избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Позднее все трое участников драки были арестованы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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