Кремль заинтересован в размораживании отношений с ЕС

Россия хотела бы разморозить отношения с Евросоюзом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российский принцип в отношениях с Брюсселем достаточно прост: мы заинтересованы в размораживании этих отношений", - заявил он.

Песков напомнил, что Москва "не была инициатором свертывания работы" и считает, что у РФ и ЕС "очень много тем для взаимного обсуждения".

"Мы иногда с трудом воспринимаем такие биполярные формулировки, где одновременно речь идет и о сдерживании [РФ], и о выстраивании диалога, потому что в данном случае у нас эта биполярность отсутствует", - добавил представитель Кремля.