Фарид Шафиев: претензии Ирана к Азербайджану проявились после смены правительства

В основе нынешнего нагнетания Ираном напряженности в отношениях с Азербайджаном лежат фундаментальные противоречия, однако на поверхность они прорвались только после смены правительства в ИРИ, где на смену реформаторам пришли консервативные политики – об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Прежде всего он обратил внимание, что нынешние претензии Ирана к Азербайджану – не более чем поводы. "С одной стороны, Иран требует освободить водителей грузовиков, которые незаконно проникли на азербайджанскую территорию, в карабахский регион Азербайджана. МИД АР подавал ноту в связи с нелегальным въездом иранского транспорта в Азербайджан, однако Иран на нее никак не отреагировал, после чего два водителя и были задержаны. С другой стороны, Тегеран выражает недовольство военными маневрами, которые Азербайджан проводит со своими союзниками и партнерами. Однако все это только повод для создания напряженности, причины в ином", – указал Фарид Шафиев.

"Между Ираном и Азербайджаном есть определенные фундаментальные противоречия. В частности, Иран – теократическая страна, а Азербайджан – светская, что не удовлетворяет иранские власти. Также Иран активно сотрудничает с Арменией, а Азербайджан – с Израилем, и по этому поводу мы всегда слышали обвинения. Есть и другие разногласия, касающиеся международных отношений, но тут важно подчеркнуть, что при всем этом в прошедшие годы у двух государств всегда была и остается по сей день общая повестка дня. Азербайджану всегда удавалось конструктивно решать вопросы, которые возникали в контактах с Ираном, страны объединяет общая платформа по транспорту, энергетике, экономическим проектам, торговле и культурному сотрудничеству", – обратил внимание эксперт.

Всплеск напряженности стал одним из последствий завершения Карабахской войны. "После войны Иран почувствовал, что ситуация резко изменилась. Иран в целом против появления сильного и независимого Азербайджана, так как оно противоречит тому, что Тегеран желает видеть на своих границах. Но война показала, что Азербайджан эффективно развивается и с экономической, и с военной точки зрения, и это обеспокоило Иран. Также наложилась ситуация в Персидском заливе, где Иран сейчас теряет свои позиции, и нервозность в связи с иранской ядерной программой. Не менее важна и смена правительства в Иране. Если предыдущие президент и министр иностранных дел ИРИ могли конструктивно вести диалог даже после того, как Азербайджан выиграл в Карабахской войне, то при новом президенте и новой команде в МИД началась конфликтная риторика", – рассказал он.

Между тем не стоит ожидать, что Иран действительно готов на какие-либо конфликтные действия против Азербайджана. "Я думаю, в Тегеране понимают, какими могут быть последствия. Азербайджан готов к диалогу, но мы будем безусловно отстаивать свои национальные интересы – в частности, для нас красной линией является то, что иранские грузовики незаконно проникали на нашу территорию. Можно ожидать определенные провокации, однако иранские власти знают, что армия Азербайджана оснащена самым современным оружием израильского и турецкого производства и имеет договор с Турцией об оказании помощи в случае внешних угроз. Так что Иран будет сталкиваться не с одним Баку. Кроме того, не все население Ирана поддерживает враждебную риторику в отношении Азербайджана", – отметил Фарид Шафиев.