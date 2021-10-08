Стало известно, как Путин отпраздновал день рождения

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин отпраздновал свое 69-летие.

"Во многом с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем. Это вы могли понять из тех сообщений, которые мы давали о телефонных разговорах", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что, несмотря на большое количество поздравлений, большая часть времени была потрачена на рабочие вопросы.

"Что касается вечера - это личное пространство президента. Конечно же его поздравляли родные и близкие", - добавил Песков.