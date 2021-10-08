ВОЗ продвигается к решению вопроса по российской вакцине "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приближается к решению вопроса, который касается рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" для экстренного применения. Об этом сообщила сегодня официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

По ее словам, она "не знает сроков" такого рассмотрения, но это произойдет "на будущей неделе или позже". Шаиб при этом отметила, что организация "постепенно решает большинство вопросов, касающихся вакцины "Спутник V", передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 236 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.