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Евровидение-2022 пройдет в Турине

Евровидение-2022 пройдет в Турине

Конкурс "Евровидение" в 2022 году решено провести в Турине, сообщает итальянское информагентство Ansa.

Официальное заявление по этому поводу еще не сделано, однако оно будет сделано в "ближайшие часы", поделился представитель итальянского государственного телевидения Rai.

На право проведения конкурса претендуют также следующие итальянские города: Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Maneskin.

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