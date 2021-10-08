Евровидение-2022 пройдет в Турине

Конкурс "Евровидение" в 2022 году решено провести в Турине, сообщает итальянское информагентство Ansa.

Официальное заявление по этому поводу еще не сделано, однако оно будет сделано в "ближайшие часы", поделился представитель итальянского государственного телевидения Rai.

На право проведения конкурса претендуют также следующие итальянские города: Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Maneskin.