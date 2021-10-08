В ЕС заявили, что Россия и Турция не станут "сверхдержавами"

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике и безопасности Жозеп Боррель заявил на форуме "Новая экономика" в Мадриде, что ни Россия, ни Турция не станут "сверхдержавами".

В ходе своего выступления он отметил, что в настоящее время в мире существует группа государств, которые "пытаются извлечь выгоду" из той или иной ситуации. "Там находятся такие важные страны, как Россия, Индия и Турция, которые ранее являлись империями, снова хотят ими стать, особенно Россия и Турция", - сказал глава европейской дипломатии.

По его словам, это великие страны, но они не будут сверхдержавами. "Они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют", - пояснил Боррель.

При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике и безопасности обратил внимание на то, что Россия "имеет экстраординарную значимость для Европы". В этой связи он призвал найти взвешенную позицию в отношениях с РФ. "Нужно пытаться взаимодействовать по многим направлениям", - цитирует его ТАСС.