Грузия нарастила экспорт вина в Россию, Азербайджан и Казахстан

С начала 2021 года экспорт грузинского вина в Россию вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Грузия уже ввезла в Россию более 43 млн бутылок вина - РФ является крупнейшим импортером грузинского вина. Второе место занимает Украина -

8,6 млн бутылок, третье досталось Польше - 4,1 млн бутылок вина, это на 24% больше, чем в прошлом году. Также значительно вырос экспорта грузинского вина в Азербайджан (на 21%) и Казахстан (на 32%).

Всего за девять месяцев этого года было экспортировано 72,7 млн бутылок вина (плюс 12%) в 60 стран мира.