Узбекистан не собирается возобновлять участие в ОДКБ

Узбекистан не планирует возобновлять членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в интервью правительственной газете "Правда Востока" заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

Он подчеркнул, что в соответствии с национальным законодательством, в том числе согласно Концепции внешнеполитической деятельности и Оборонной доктрине Узбекистана, республика не участвует в военных блоках. "Кроме того, в практическом плане не менее важен и тот факт, что сегодня наша республика обладает значительным собственным потенциалом для обеспечения национальной безопасности", - поведал Камилов.

Глава внешнеполитического ведомства также указал на то, что с помощью одной лишь военной силы нельзя справиться с вызовами и угрозами. "Ведь есть еще и другие инструменты, которые являются не менее результативными и даже в большинстве случаев действительно оказываются достаточно эффективными в противодействии вызовам безопасности", - сказал министр, подчеркнув, что одним из таких инструментов является дипломатия.

Камилов акцентировал внимание на том, что в Центральной Азии существует сбалансированная система механизмов диалога стран региона с крупными партнерами в формате "5+1". "Такие платформы функционируют в отношениях с Россией, США, ЕС, КНР, Индией, Республикой Корея, Японией. Кроме того, в регионе, помимо ОДКБ, действуют такие организации, как СНГ и ШОС, в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы, в том числе касающиеся обеспечения региональной безопасности, включая проблему Афганистана", - пояснил глава МИД.