Грузию украсили надписи "Свободу Мише!"

Надписи "Свободу Мише!" появились на зданиях и тротуарах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди. Прошлой ночью сотрудники грузинских коммунальных служб закрашивали требование, появившееся после задержания экс-президента Михаила Саакашвили.

"К утру большинство надписей были перекрашены. Сотрудники мэрии всю ночь усердно работали над этим", - сообщает РИА Новости.

Напомним, что бывший лидер Грузии задержан 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави, он проходит по нескольким уголовным делам.