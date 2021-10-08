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Грузию украсили надписи "Свободу Мише!"

Грузию украсили надписи &quot;Свободу Мише!&quot;

Надписи "Свободу Мише!" появились на зданиях и тротуарах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди. Прошлой ночью сотрудники грузинских коммунальных служб закрашивали требование, появившееся после задержания экс-президента Михаила Саакашвили.

"К утру большинство надписей были перекрашены. Сотрудники мэрии всю ночь усердно работали над этим", - сообщает РИА Новости.

Напомним, что бывший лидер Грузии задержан 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави, он проходит по нескольким уголовным делам.

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Вестник Кавказа

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