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Совфед: ВОЗ зарегистрирует вакцину "Спутник V" до конца 2021 года

Совфед: ВОЗ зарегистрирует вакцину &quot;Спутник V&quot; до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения может до конца 2021 года зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", поделился мнением член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Я ожидаю, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" до конца этого года, так как там остался лишь ряд административных процедур для регистрации вакцины", - сказал он.

Круглый также отметил, у российской стороны нет никаких причин со своей стороны затягивать процесс регистрации вакцины "Спутник V", передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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