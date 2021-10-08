В России вновь зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 27,2 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 27 550 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 346 (8,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 4 595, в Петербурге - 2 501, в Московской области - 1 490. В Крыму - 472, в Ставропольском крае - 362, в Краснодарском крае - 223, в Дагестане - 119, в Кабардино-Балкарии - 90, в Северной Осетии - 71, в Чечне - 73, в Ингушетии - 67, в Карачаево-Черкесии - 58, в Адыгее - 50.

Суточный прирост составил 0,35%, общее число инфицированных в России достигло 7 717 356 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 20 566 человек, за весь период - 6 819 796 человек.

Умерли за сутки 936 пациентов с коронавирусом (антирекорд за всю пандемию), общее число жертв достигло 214 485 человек.