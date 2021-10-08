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В Крыму увеличат коечный фонд для больных COVID-19

В Крыму увеличат коечный фонд для больных COVID-19

В Крыму разворачиваются новые койки, в том числе реанимационные, сообщила вице-премьер правительства, министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

"Мы ещё ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня ещё развернём реанимационные койки", - сказала она.

Ранее сообщалось, что накануне в республике было зафиксировано максимальное суточное число заражений коронавирусом за весь период – 472 случаев.

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Вестник Кавказа

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