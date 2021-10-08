"Лада Приора" протаранила забор и припаркованные авто в Ставрополе

Водитель BMW 640D XDRIVE на улице 50 Лет ВЛКСМ, выезжала с прилегающей территории и столкнулась с автомобилем "Лада Приора", которая от удара продолжила движение и врезалась в металлическое ограждение и припаркованные за ограждением автомобили.

В результате ДТП травму грудной клетки получила пассажир отечественного авто, водители не пострадали. сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.