В Великобритании ждут страшной эпидемии гриппа

Предстоящей зимой жителям Великобритании предстоит пройти серьезное испытание гриппом, по некоторым прогнозам, умереть от гриппа могут 60 тыс человек, пишет газета The Sun.

Число жертв гриппа может побить рекорд 50-летней давности, причиной тому - ослабленный иммунитет людей к различным ОРВИ в результате длительных карантинных мер.

"В прошлом году не так много людей заболели гриппом из-за коронавирусных ограничений, поэтому естественный иммунитет не так силен, как обычно. Мы будем наблюдать распространение гриппа этой зимой, оно может быть выше, чем обычно, что обернется серьезной проблемой для общественного здравоохранения", - считает заместитель главного врача Великобритании Джонатан Ван-Там.

Ежегодно в стране от гриппа умирают 11 тыс человек, в этом сезоне это число может увеличиться в несколько раз.