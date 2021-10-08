России не нужен дефолт в США

Конгресс повысил потолок государственного долга и снял угрозу дефолта в США. Почему демократы и республиканцы постоянно конфликтуют из-за госдолга, и действительно ли финансовые проблемы в США идут на пользу России?

Для того, чтобы понять причины жарких дискуссий в Конгрессе, давайте вспомним, что такое госдолг. Итак государственный долг – деньги, которые государство берет на финансовых рынках, чтобы покрыть дефицит бюджета. У правительства есть множество расходов: армия, медицина, образование, спорт, дороги и так далее, на которые требуются ресурсы. Понятно, что есть и доходы, например, в виде сбора налогов и пошлин, однако, если твои доходы меньше чем расходы, то деньги надо откуда-то взять, иначе придется экономить и урезать бюджет – а это очень опасно. Скажем, если школьники привыкли к бесплатному обеду, то введение платного негативно скажется на настроении населения и может понизить рейтинги власти и даже вызвать бунт, что очень часто происходит во Франции и других европейских странах, где люди привыкли к социальным благам.

В США эта проблема есть. У Америки огромные расходы, только на оборону США тратят больше, чем следующие 10 стран вместе взятые. С приходом к власти демократов расходы еще больше выросли. Президент Джозеф Байден хочет вернуть систему здравоохранения Obamacare и повысить расходы на защиту экологии. США, как и многие другие страны, сильно пострадали от пандемии, поэтому им нужно больше денег для выхода из кризиса. Противники Байдена из республиканской партии несколько дней не одобряли повышение потолка госдолга до уровня в $28,9 трлн. Конечно, у них были и экономические мотивы, прежде всего та проблема, что постоянный рост госдолга угрожает финансовой стабильности страны и приближает дефолт, однако без политики тоже не обошлось. Когда у власти был Трамп, то же самое делали демократы, угрожая не утверждать бюджет.

В долгосрочном плане рост госдолга – это действительно угроза. Экономика вечно будет стоять на грани краха. Единственное, что спасает США – это доллар. Доллар – мировая резервная валюта, основная часть мировой торговли ведется в американской валюте. А пока это так, США и дальше могут печатать деньги и наращивать госдолг. Ситуация может измениться, только если другие страны резко потеряют доверие к доллару и начнут массово от него отказываться. Тогда огромная денежная масса в долларах обесценится, обанкротив США.

Но не стоит спешить радоваться краху Америки. Соединенные Штаты остаются крупнейшей экономикой и импортером товаров в мире. Даже без дефолта при стабильном росте госдолга повышается инфляция в США, обесценивая доходы населения. С другой стороны, если не повышать госдолг, придется сократить госрасходы, а это чревато безработицей. И рост госдолга, и сокращение расходов снижает доходы населения. Американцы становятся менее платежеспособными и, соответственно, меньше покупают немецкие автомобили и китайские телефоны. Это, в свою очередь, приводит к снижению производства в Европе и Китае и, следовательно, уменьшает у них спрос на энергоносители.

Россия – главный экспортер газа и нефти в Европу, и один из ведущих поставщиков энергии в Китай. Раз уж спрос на топливо ввиду кризиса в США падает, значит падает российский экспорт и доходы от него. На это можно возразить, что Россия сейчас диверсифицирует экспорт, поставляя за рубеж больше вооружений и сельхозпродукции. Да, это так, но даже при таком раскладе резкое снижение продажи нефти ударит по российской экономике. Последние два нефтяных шока в 2014 году и 2020 году нам наглядно это доказали.

Одним словом, при всем соперничестве друг с другом США, Европа, Китай и Россия находятся в одной лодке. Стремительный конец одного из этих игроков вовсе не подарок для другого.