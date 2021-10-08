Грузия согласилась на формат "3+3"

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал инициативу главы МИД РФ Сергея Лаврова о создании в регионе нового формата "3+3" с участием России, Турции и Ирана, с одной стороны, и Азербайджана, Грузии и Армении – с другой.

По мнению Залкалиани, Грузии будет сложно участвовать в таком формате вместе с Россией, однако уверен, что его страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.

"В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок" – приводит слова главы ведомства Sputnik Грузия.

Он также отметил, что Грузии необходимо не отставать от тех процессов, которые развиваются в регионе, а также обязательно участвовать в новых проектах. По его словам, они могут обойти стороной Грузию и республика может потерять свою роль и функцию.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, у Грузии на самом деле нет иного выхода, кроме участия в формате "3+3". "В Грузии безусловно понимают, что в новых реалиях страна стоит перед выбором: или интегрироваться в послевоенные форматы сотрудничества, или оставаться не у дел. В годы армяно-азербайджанского конфликта Грузия была единственным мостом между Азербайджаном и Турцией, Россией и Арменией, Арменией и Турцией в силу блокады армянских границ, однако теперь, когда открытие коммуникаций стоит на повестке дня, республика становится лишь одной из стран региона без особой геоэкономической значимости: Россия и Армения смогут обмениваться грузопотоками через азербайджанские железные дороги, Азербайджан начнет возить в Турцию грузы через Мегри, а армянские граждане смогут ездить в Турцию напрямую. Для Грузии завершение Карабахской войны означает не меньшую перемену в жизни, чем для Азербайджана и Армении", - указал он.

"Понятно, что из-за политических проблем Грузия очень не хочет входить в какие-либо объединения с Россией. Однако формат "3+3", о котором идет речь, является исключительно экономическим объединением, и это принципиально важно учитывать при принятии решений. У формата, куда входят такие геополитические соперники, как Турция и Иран, а также только что вышедшие из состояния войны (и до сих пор не заключившие мирный договор) Азербайджан и Армения, явно не может быть какого бы то ни было политического измерения – однако оно и не требуется. Инициатива Москвы основана как раз на понимании, что лучшим выходом для региона будет отложить на потом политические вопросы и заняться экономической интеграцией стран в послевоенных условиях. Пусть политики не согласны друг с другом, но регион должен жить нормальной жизнью, люди и товары должны свободно перемещаться, а экономики государств – расти. Даже если какие-то вопросы представляются здесь и сейчас неразрешимыми, они не должны мешать сотрудничеству в других сферах", - подчеркнул Андрей Петров.

"Что характерно, на уровне экономики Грузии ничто не мешает сотрудничать с Россией в двустороннем формате и экспортировать на российские рынки свои товары. Но если так, то и для участия в формате "3+3", в котором у Тбилиси налажены хорошие отношения во всех сферах со всеми соседями, кроме России, нет каких-то препятствий, кроме внутриполитических. Понятно, что грузинская оппозиция, использующая малейшее российско-грузинское событие для организации очередных акций протеста, обязательно объявит властям войну за решение войти в "3+3", но грузинская оппозиция совершенно не заботится об экономике, социальной сфере и вообще будущем Грузии, она заботится только о себе и своих притязаниях на власть в стране. Если она сможет как-либо влиять на процесс принятий решений Тбилиси по "3+3", Грузия рискует оказаться выброшенной за пределы региональной жизни. Остается надеяться, что правящая партия найдет в себе силы согласиться на шестисторонный формат, участие в котором ни в коем случае не будет какой-либо "уступкой" республики в политическом плане", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".