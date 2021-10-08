В Казахстане вводится наказание за поедание собак и кошек

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова сообщила о готовящемся введение запрета на употребление в пищу мяса таких домашних животных, как собаки, кошки, хомяки и другие.

"Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - пояснила она.

Говоря о порядке отслеживания того, как будет соблюдаться запрет, Шалабекова отметила, что контроль оставят за приютами и соседями владельцев животных.

"Контроль у нас будет установлен за теми животными, которые были взяты из приюта. Что касается животных, которые были куплены или подарены, то здесь, я думаю, должны быть, не знаю, действия соседей, что раньше была собака, а потом куда она делась?", - приводит слова представителя ведомства Sputnik Казахстан.

Далее она отметила, что поедания мяса домашних питомцев будет приравниваться к жестокому обращению животных, повлекшее за собой гибель животного, что будет караться штрафом до 200 МРП, или 583 400 тенге, и 50 дней ограничения свободы.